ВНИМАНИЕ: опасность «летнего снега»

Летняя Пермь в период цветения тополей всего за несколько дней покрывается «летним снегом» - улицы города засыплет тополиным пухом. Он легко воспламеняется от малейшего источника огня и горит с распространением на большой скорости. В этот период любая неосторожность с огнем (небрежно брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость детей) приводит к пожарам.

Следует помнить, что запрещается пользование открытым огнем для сжигания мусора. Привлечение к административной ответственности в виде штрафа станет следствием нарушений правил пожарной безопасности. Поэтому избавляться от пуха путем поджога категорически запрещено.

Повышенную опасность скопление тополиного пуха представляет возле деревянных построек, складов горючей тары и лесоматериалов, во дворах около стоянок автотранспорта, в частном секторе и на территории дачных участков, где высокая плотность застройки, а также в местах, где затруднено его удаление (в том числе на территории индивидуальных гаражей).

Напоминаем: во избежание возгорания тополиного пуха и дальнейшего распространения огня необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

• категорически запрещается поджигать пух, детям следует объяснить, что это может привести к пожару, необходимо пресекать любые «эксперименты» с поджогами этого природного материала не только среди подрастающего, но в том числе и среди взрослого поколения;

• разводить костры и сжигать мусор и сухую траву;

• места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать и поливать водой.

Руководителям организации следует:

• установить контроль за режимом курения;

• на территории организации нужно установить бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.);

• провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о мерах по пожарной безопасности.

Стоит отметить, что дождь не избавит от опасности возникновения пожара из-за неубранного тополиного пуха, высохнув, он не утратит своей горючести.

Предупредить несчастный случай всегда легче, чем исправить его последствия!

Соблюдение правил безопасности поможет избежать пожара, сохранить имущество, здоровье и жизнь!

В случае обнаружения возгораний следует немедленно сообщать по телефонам:

01, 101, 112,

Материал подготовлен по заказу

департамента общественной безопасности администрации города Перми