ВНИМАНИЕ: опасность «летнего снега»
Летняя Пермь в период цветения тополей всего за несколько дней покрывается «летним снегом» - улицы города засыплет тополиным пухом. Он легко воспламеняется от малейшего источника огня и горит с распространением на большой скорости. В этот период любая неосторожность с огнем (небрежно брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость детей) приводит к пожарам.
Следует помнить, что запрещается пользование открытым огнем для сжигания мусора. Привлечение к административной ответственности в виде штрафа станет следствием нарушений правил пожарной безопасности. Поэтому избавляться от пуха путем поджога категорически запрещено.
Повышенную опасность скопление тополиного пуха представляет возле деревянных построек, складов горючей тары и лесоматериалов, во дворах около стоянок автотранспорта, в частном секторе и на территории дачных участков, где высокая плотность застройки, а также в местах, где затруднено его удаление (в том числе на территории индивидуальных гаражей).
Напоминаем: во избежание возгорания тополиного пуха и дальнейшего распространения огня необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
• категорически запрещается поджигать пух, детям следует объяснить, что это может привести к пожару, необходимо пресекать любые «эксперименты» с поджогами этого природного материала не только среди подрастающего, но в том числе и среди взрослого поколения;
• разводить костры и сжигать мусор и сухую траву;
• места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать и поливать водой.
Руководителям организации следует:
• установить контроль за режимом курения;
• на территории организации нужно установить бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.);
• провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о мерах по пожарной безопасности.
Стоит отметить, что дождь не избавит от опасности возникновения пожара из-за неубранного тополиного пуха, высохнув, он не утратит своей горючести.
Предупредить несчастный случай всегда легче, чем исправить его последствия!
Соблюдение правил безопасности поможет избежать пожара, сохранить имущество, здоровье и жизнь!
В случае обнаружения возгораний следует немедленно сообщать по телефонам:
01, 101, 112,
Материал подготовлен по заказу
департамента общественной безопасности администрации города Перми
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