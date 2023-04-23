25 апреля в Перми пройдет акция «Пермский диктант»
25 апреля в 14:00 в Перми пройдет акция «Пермский диктант». Принять в нем участие смогут все желающие, которые зарегистрируются на площадках проведения акции. Диктант будет состоять из 30 вопросов, на которые надо будет ответить в течение 45 минут. Все задания связаны с важнейшими событиями в жизни города, историческими личностями, культурой, образованием и бытовыми вопросами жизни пермяков.
Участники диктанта получат сертификаты с результатами. А победители - призы и дипломы. Результаты диктанта также можно будет узнать на сайте permdictant.archive.perm.ru.
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