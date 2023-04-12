В Прикамье зарегистрированы новые лесные пожары
В Пермском крае зарегистрировали третий и четвертый лесные пожары в этом сезоне. Места возгорания - Краснокамский и Кунгурский округа. Видео с тушения пожара недалеко от поселка Ильича появилось в социальных сетях. Возгорание произошло в Пермско-Сергинском участковом лесничестве Кунгурского муниципального округа в 400 метрах от поселка. Как сообщают в МЧС, угрозы населенному пункту не было, поскольку между ним и лесом проходит дорога. Она и послужила естественной преградой для огня.
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