Пермяки делятся фотографиями первоцветов
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.04.2023
В Мотовилихинском районе откроется городская ярмарка
Пермяки делятся фотографиями первоцветов
В Губахе закрыли горнолыжный сезон
Состоялось заседание Общественного совета при Пермской городской Думе
В ПГАТУ прошел фестиваль карьеры
Подростки, дрейфовавшие на льдине, выбрались на берег самостоятельно
В дачном кооперативе недалеко от Фролов произошел крупный пожар
В Роспотребнадзоре рассказали, где пермяки чаще всего "ловят" клещей
"Это не просто желание выпендриться и удивить". В Перми состоялась премьера оперы «Летучий голландец»
В Пермском крае завершился первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2023
В выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
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Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Губахе закрыли горнолыжный сезон
Состоялось заседание Общественного совета при Пермской городской Думе
В ПГАТУ прошел фестиваль карьеры
Подростки, дрейфовавшие на льдине, выбрались на берег самостоятельно
В дачном кооперативе недалеко от Фролов произошел крупный пожар
В Роспотребнадзоре рассказали, где пермяки чаще всего "ловят" клещей
"Это не просто желание выпендриться и удивить". В Перми состоялась премьера оперы «Летучий голландец»
В Пермском крае завершился первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Пермское «Счастье» вновь уйдёт под воду
Пермские кардиохирурги спасли 4-летнего мальчика из Грозного
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