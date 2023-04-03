Состоялось заседание Общественного совета при Пермской городской Думе

Первое в нынешнем году заседание Общественного совета при Пермской городской Думе прошло в гимназии № 17. Началось все с небольшой экскурсии по новому корпусу, который недавно построили на улице Ленина. Теперь здесь есть, в частности, два спортивных зала, позволяющих проводить соревнования международного уровня, кабинеты для робототехники, игры в шахматы и настольный теннис, оборудование для погружения в виртуальную реальность. Затем состоялся разговор, посвященный формированию функциональной грамотности школьников, То есть применению полученных знаний на практике и в выборе будущей профессии. Светлана Малинина, директор МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» Перми: "Сейчас наши выпускники умеют ориентироваться и прекрасно понимают, где знания, которые они получили - особенно те, которые они получили на практике за 10-й и 11-й класс, за счет тех краткосрочных курсов и практик, которые они проходят — у них есть очень необычное включение, ученики четко говорят: теперь я понимаю, что сюда я точно не пойду. И это уже хорошо".Общественный совет при Пермской городской Думе создан для обсуждения важных вопросов с заслуженными людьми и авторитетными экспертами в самых разных сферах. Мнения и предложения учитываются в парламенте краевой столицы при принятии тех или иных решений. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: «Для нас очень важно, чтобы наши дети получали качественное образование, были воспитанны, закладывать в них, как в семье, так и в школе, чувство патриотизма, любви к своей родине, городу, краю, получать качественные знания, которые позволяли бы потом нашим детям развиваться и вместе с этим развивать наш город и наш край».