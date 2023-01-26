Пермяки жалуются на свалку из строительного мусора

← Путь закрыт. Почему перегородили проход к набережной Камы возле Речного вокзала?
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← Путь закрыт. Почему перегородили проход к набережной Камы возле Речного вокзала?
В Пермском педагогическом университете открылся Центр инклюзивного образования →
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В Пермском педагогическом университете открылся Центр инклюзивного образования
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Путь закрыт. Почему перегородили проход к набережной Камы возле Речного вокзала?
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