Врачи и учителя Прикамья смогут бесплатно получить земельный участок

Сегодня, 22 сентября, на пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли во втором чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) работникам социальной сферы. Документ, инициированный и внесенный в парламент губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, вступит в силу с 1 января 2023 года. Закон направлен главе региона для подписания и опубликования.Согласно документу, со следующего года земельные участки будут предоставляться медицинским работникам и работникам образования, а также сотрудникам их структурных подразделений, работающим в городских или сельских населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Чтобы воспользоваться этой льготой необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее шести месяцев в организации в соответствующем населенном пункте. Мера поддержки распространяется на специалистов, не имеющих земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет.При этом, сотрудник, получивший земельный участок в собственность бесплатно, должен отработать в организации в течение не менее 5 лет со дня предоставления земельного участка. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока потребуется частично возместить стоимость земельного участка. Это требование не распространяется на случаи прекращения трудовых отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, говорится в документе.Земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, будут предоставляться однократно, на основании заявления и в порядке очередности. Также устанавливается предельный минимальный размер земельных участков – 0,10 га. Максимальный размер будет устанавливаться органами местного самоуправления самостоятельно.