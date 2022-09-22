Врачи и учителя Прикамья смогут бесплатно получить земельный участок
Согласно документу, со следующего года земельные участки будут предоставляться медицинским работникам и работникам образования, а также сотрудникам их структурных подразделений, работающим в городских или сельских населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Чтобы воспользоваться этой льготой необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее шести месяцев в организации в соответствующем населенном пункте. Мера поддержки распространяется на специалистов, не имеющих земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет.
При этом, сотрудник, получивший земельный участок в собственность бесплатно, должен отработать в организации в течение не менее 5 лет со дня предоставления земельного участка. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока потребуется частично возместить стоимость земельного участка. Это требование не распространяется на случаи прекращения трудовых отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, говорится в документе.
Земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, будут предоставляться однократно, на основании заявления и в порядке очередности. Также устанавливается предельный минимальный размер земельных участков – 0,10 га. Максимальный размер будет устанавливаться органами местного самоуправления самостоятельно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.09.2022
Бабье лето: понедельник - пик потепления
В Соликамске произошёл крупный пожар в многоквартирном доме
В Прикамье началась подготовка к конкурсу будущих мам
Кондуктора, севшего на колени пассажирке, отстранили от работы
В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам готовности образовательных заведений к началу учебного года
"Оставляя след": пермский забор украсили отпечатками пальцев знаменитых жителей города
В здании Благородного собрания в Перми могут разместить ЗАГС
Устранение цифрового неравенства. Юго-восток Прикамья обеспечат мобильным интернетом
В детский сад - вместе с мамой
Добавить комментарий: