Девять месяцев - это не срок. В Прикамье началась подготовка к конкурсу будущих мам. Для профессионального учителя танцев Павла Полуянова это уже не первый опыт работы с беременными. И пусть от целого ряда движений при постановке номера пришлось отказаться, в остальном для артистов никаких поблажек.Павел Полуянов, художественный руководитель центра танца «Crash»: "Наши творческие номера, это заполняет их мозг, им некогда отвлекаться от своей беременности — это наш спасательный круг".Пройдя все испытания, до финала краевого конкурса будущих мам дошли только 8 участниц. Для Милы Лаврентьевой это первая беременность и одновременно возможность научиться танцевать и правильно подать себя на сцене.Мила Лаврентьева, участница конкурса: "Я пришла сюда, немножко боюсь сцены, перебороть свой страх, мне это очень помогло".Мария в ожидании второго ребенка. Врачи ставят срок на 11 октября, но подготовке к конкурсу это совсем не мешает. Сказывается занятие спортом и капоэйрой.Мария Колчанова, участница конкурса: "Научилась, например, красиво ходить в дефиле, танцы - это моя стихия, я раньше танцами занималась, поэтому это для меня снова возможность окунуться в то, что я люблю".За все время подготовки к финалу участницам конкурса оказывается психологическая поддержка и постоянное медицинское сопровождение. И при постановке номеров беременность совсем не стараются скрыть, скорее, подчеркнуть «интересное положение».Екатерина Смирнова, преподаватель дефиле: "К этому надо стремиться. Беременность - в принципе самое прекрасное время для женщины, а когда это еще выносится на сцену, в красивом платье на каблуках - замечательно".Организаторами конкурса будущих мам уже в четвертый раз выступают региональные Министерство социального развития и Министерство здравоохранения при поддержке Правительства Пермского края. Был небольшой перерыв из-за пандемии, так что победительница приветствует новых участниц уже с трехлетней дочерью на руках.Наталья Климова, победительница конкурса 2019 г.: "Во время участия в конкурсе меня активно поддерживала вся моя семья, в том числе муж и сыночек, и конечно, доченька, находясь в животике".А пока у участниц есть еще две недели на подготовку. Финал конкурса намечен на 30 сентября. Все пройдет в ДК Калинина, вход для зрителей абсолютно свободный.