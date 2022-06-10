Пермяков приглашают в велосипедное путешествие по краю
Длительность тура составляет 2-3 дня. Маршрут подойдет для любого человека, умеющего ездить на велосипеде. Он построен таким образом, что увеличение нагрузки происходит постепенно. Дневной пробег в первый день редко превышает 20-40 км. Общая протяженность маршрута составляет 100-200 км, в зависимости от тура.
«Мы движемся с остановками и перерывами. Это не велогонка - всегда можно остановиться и передохнуть. Также сопровождать участников будет автомобиль», – сообщают организаторы.
Стоимость велопутешествия выходного дня начинается от 4 тысяч рублей. Сюда входит работа гидов, питание, экскурсионная программа. Первый велотур по Кунгуру стартует в ближайшие выходные.
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