Оспа обезьян: в аэропорту Перми усилили контроль
Из-за опасности распространения оспы обезьян в аэропорту Перми усилили контроль за рейсами, прилетающими из-за границы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, если бортпроводнику в самолёте пассажир сообщает о сильной головной боли или повышении температуры, то по прибытии санитарные врачи обязаны осмотреть предполагаемого больного и, если необходимо, принять меры по выявлению вируса.Татьяна Шутова, заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Проводятся все мероприятия по определению круга контактных, которые летели в самолете, по изоляции как заболевшего, так и контактных лиц. Соответственно, все мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения инфекционного заболевания".
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