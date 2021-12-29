В новогодние каникулы все оперативные службы переводят в режим повышенной готовности

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В 2020 году в период с 31 декабря по 10 января произошло 82 пожара, в 2021м — 68, в министерстве общественной безопасности надеются сохранить тенденцию к снижению количества ЧП.
Жителям края напоминают: необходимо аккуратно обращаться с пиротехникой, не разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянды, не оставлять без присмотра включённые электроприборы.
Также в условиях зимы важно соблюдать правила безопасности на льду, особенно это касается водителей, стремящихся сократить путь через ледовые переправы.
Альберт Марданов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края: «В настоящее время в Пермском крае допущены к эксплуатации допущены к эксплуатации 4 ледовые переправы - в Соликамском и Оханском городских округах, Кунгурском и Косинском муниципальном округах. Дополнительно планируется открыть ещё 8 ледовых переправ».
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