Открылся новый центр для городской службы спасения

В Перми открыли новый центр для городской службы спасения. Он разместился на ул. Ижевской. Здесь реконструировали здание бывшей автобазы. Теперь тут есть все для комфортной работы и тренировок.Настоящий спасатель всегда на службе. Так что и в свой профессиональный праздник на скалодроме в новом центре спасения идет тренировка по промышленному альпинизму.В соседнем помещении тренируются водолазы. Бассейна глубиной 4,5 метра достаточно для воссоздания условий большинства уральских рек и подготовиться к любой экстремальной ситуации. Особенно важно это для молодых специалистов.В дымокамере можно имитировать самые разные сценарии. Выбраться самостоятельно практически невозможно. Но на то спасатели и тренируются практически каждый день. Общая площадь нового центра - более 2600 кв метров. Места хватит и для тренировок, и для удобного размещения специального оборудования и техники. Для полноценной работы службы в комплекте сегодня есть всё необходимое. Городские власти реконструировали бывшую автобазу под размещение современного спасательного центра. Его открытие совместили с профессиональным праздником.В уходящем году в городскую службу спасения поступило более 14 000 звонков. Благодаря профессиональным действиям сотрудников спасено 473 человека.С новосельем и профессиональным праздником пермских спасателей поздравил глава города Алексей Дёмкин. С наступлением новогодних каникул для спасателей начинается самое напряженное время - как и все экстренные службы, в ближайшие 2 недели спасатели будут дежурить в режиме повышенной готовности.