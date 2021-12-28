← Пермь присоединилась к акции "С Новым годом, ветеран!"
Открылся новый центр для городской службы спасения
Настоящий спасатель всегда на службе. Так что и в свой профессиональный праздник на скалодроме в новом центре спасения идет тренировка по промышленному альпинизму.В соседнем помещении тренируются водолазы. Бассейна глубиной 4,5 метра достаточно для воссоздания условий большинства уральских рек и подготовиться к любой экстремальной ситуации. Особенно важно это для молодых специалистов.В дымокамере можно имитировать самые разные сценарии. Выбраться самостоятельно практически невозможно. Но на то спасатели и тренируются практически каждый день. Общая площадь нового центра - более 2600 кв метров. Места хватит и для тренировок, и для удобного размещения специального оборудования и техники. Для полноценной работы службы в комплекте сегодня есть всё необходимое. Городские власти реконструировали бывшую автобазу под размещение современного спасательного центра. Его открытие совместили с профессиональным праздником.В уходящем году в городскую службу спасения поступило более 14 000 звонков. Благодаря профессиональным действиям сотрудников спасено 473 человека.
С новосельем и профессиональным праздником пермских спасателей поздравил глава города Алексей Дёмкин. С наступлением новогодних каникул для спасателей начинается самое напряженное время - как и все экстренные службы, в ближайшие 2 недели спасатели будут дежурить в режиме повышенной готовности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермь присоединилась к акции "С Новым годом, ветеран!"
В Перми из-за коммунальной аварии жильцам приходится топить снег
В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам защиты прав призывников
Студенты ПГАТУ изобрели умное кашпо
Пермский "Молот" сразится с "Химиком" (Воскресенск)
В Перми горели автомобили
В Кудымкаре у предпринимателя похитили более миллиона рублей
В Лысьве порыв ветра уронил главную новогоднюю ёлку
В Перми стартовали рейды по местам продажи пиротехники
В следующем году в территориях Пермского края появятся 4 новых современных стадиона
Добавить комментарий: