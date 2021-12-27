В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам защиты прав призывников
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.12.2021
В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам защиты прав призывников
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