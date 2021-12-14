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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 150 тысяч
По состоянию на утро 14 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошел 1 225 401 человек. 1 107 841 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 293 пациента. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 152 человека.
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