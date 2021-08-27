На Тихом Компросе заменят аварийные деревья
Частичную замену зелёных насаждений планируется провести на участке Комсомольского проспекта от улицы Белинского до улицы Чкалова. Аналогичные работы проведены на участке от улицы Пушкина до улицы Полины Осипенко. В следующем году здесь высадят молодые липы-крупномеры, а также новую живую изгородь, как это было сделано на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской.
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