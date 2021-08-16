Неравнодушные пермяки спасают попавших в беду животных

В ванной - чайка, в клетках - белка и сова, в комнате - собака на инвалидной коляске. Все животные с непростой судьбой, без участия человека обойтись не могут. Съемочная группа "Вести Пермь" побывала в гостях у неравнодушных пермяков, которые спасают попавших в беду животных.Собрать на прогулку собаку Зайку Марина может хоть с закрытыми глазами. Инвалидная коляска состоит из сбруи, рамы с колесами и седла. На улице четверолапая ничуть не уступает в активности здоровым сородичам.Зайку нашли на мусорке в коробке с перебитым позвоночником, некрозом и следами от удавки. То, что помогать животным - это призвание, Марина, студентка ветеринарного факультета, осознала давно. Животные у нее дома на передержке особенные. Те, которые доживают свой срок. Марина Реснянская: «Я и так занимаюсь проблемными животными по своей профессии. Мало кто берется за сложные случаи. Это морально тяжело и отнимает много времени».В однокомнатной квартире поселились кошки, щенок чихуахуа, который уже родился с патологией и от него отказались заводчики. Бельчонок в 2 дня отроду еще слепым выпал из гнезда на дорогу и получил черепно-мозговую травму. Вопреки прогнозам его выходили и выкормили."Она очень любить общаться, любит людей. Не совсем понимает, что она белка. Потому что никогда их не видела", - рассказывает Марина.Среди подопечных уральская неясыть с ампутированными крыльями. По соседству живет чайка Лена, которая ищет новый дом. Жить она сможет не только в частном доме, но и в квартире. Из-за проблем с крыльями летать птица не сможет. Она очень дружелюбна к людям. Все, что нужно будет делать - это любить питомца и вовремя кормить.А вот у Татьяны на передержке кошки. Сейчас их 7. Все они здоровы и ищут новую семью. Среди них есть кошка Киса, она не видит, ориентируется по теням и звукам, но ведет себя как обычный питомец.Татьяна Анферова: "Кошка очень ласковая, любвеобильная, контактная, а еще она чувствует чужую боль".В ветклинике, которая сотрудничает с волонтерами, рассказали, что таких животных приносят в день не по разу. Как правило, это пострадавшие от падения из окна, после ДТП или от рук человека. Ольга Ивашкевич, ветеринарный врач: «С травмами позвоночника, переломами конечностей, патологией грудных клеток. Очень это недешево стоит, хоть для волонтеров и есть скидки. Таким животным часто необходимо наблюдение в стационаре, некоторые месяцами находятся в стационаре".Выходить таких животных очень затратно, но возможно. В соцсетях есть группа в их поддержку, рассказывает куратор Анастасия. Помочь можно не только финансово, но и взяв на передержку, покормив или вовремя предоставив транспорт до ветклиники. Анастасия Смирнова, куратор сообщества помощи животным: "Финансовые средства, нужны корма, нужны услуги фотографа, возникают ситуации, когда необходимо сделать пиарные фотографии для животного, чтобы оно нашло дом. Нужна помощь водителя, чтобы элементарно отвезти животное в ветклинику. Если у вас есть желание, можете с нами связаться, ваша помощь точно пригодится".