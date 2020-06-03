В Пермском крае полицейский нашел в лесу двух потерявшихся детей
Для розыска несовершеннолетних был задействован весь личный состав отдела внутренних дел. Были организованы поисково-спасательные мероприятия, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В поисках, не прекращавшихся всю ночь, приняли участие не только полицейские, но и сотрудники МЧС, Росгвардии, лесничий и волонтеры.
Сегодня утром лейтенант внутренней службы Рустам Носков в ходе отработки территории заметил на земле детские следы. Пройдя по ним, в лесополосе вблизи дачного поселка Быстрово полицейский нашел девочек, которые спали на расстеленной на траве куртке. Сотрудник полиции разбудил их и вывел из леса к служебной автомашине. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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