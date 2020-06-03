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← "Дорога или бездорожье?": у жителей поселка и чиновников разный взгляд на состояние улицы

В Пермском крае полицейский нашел в лесу двух потерявшихся детей

Вчера вечером в дежурную часть МО МВД России «Верещагинский» Пермского края поступило сообщение от местного жителя, водителя такси, что на автодороге Очёр-Верещагино между деревней Первомайка и селом Вознесенское он заметил двух девочек, которые шли по обочине дороги без сопровождения взрослых. Полицейские выяснили, что дети являются воспитанницами приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, расположенного в Верещагинском районе Пермского края. Установлено, что они гуляли по территории обители, а затем ушли в лес. Ранее девочки из приюта не уходили.
Для розыска несовершеннолетних был задействован весь личный состав отдела внутренних дел. Были организованы поисково-спасательные мероприятия, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В поисках, не прекращавшихся всю ночь, приняли участие не только полицейские, но и сотрудники МЧС, Росгвардии, лесничий и волонтеры.
Сегодня утром лейтенант внутренней службы Рустам Носков в ходе отработки территории заметил на земле детские следы. Пройдя по ним, в лесополосе вблизи дачного поселка Быстрово полицейский нашел девочек, которые спали на расстеленной на траве куртке. Сотрудник полиции разбудил их и вывел из леса к служебной автомашине. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Опубликовано: 03.06.2020 в 16:08 в рубрике - Новости T7-inform

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← "Дорога или бездорожье?": у жителей поселка и чиновников разный взгляд на состояние улицы

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