В Пермском крае полицейский нашел в лесу двух потерявшихся детей

Вчера вечером в дежурную часть МО МВД России «Верещагинский» Пермского края поступило сообщение от местного жителя, водителя такси, что на автодороге Очёр-Верещагино между деревней Первомайка и селом Вознесенское он заметил двух девочек, которые шли по обочине дороги без сопровождения взрослых. Полицейские выяснили, что дети являются воспитанницами приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, расположенного в Верещагинском районе Пермского края. Установлено, что они гуляли по территории обители, а затем ушли в лес. Ранее девочки из приюта не уходили.Для розыска несовершеннолетних был задействован весь личный состав отдела внутренних дел. Были организованы поисково-спасательные мероприятия, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В поисках, не прекращавшихся всю ночь, приняли участие не только полицейские, но и сотрудники МЧС, Росгвардии, лесничий и волонтеры.Сегодня утром лейтенант внутренней службы Рустам Носков в ходе отработки территории заметил на земле детские следы. Пройдя по ним, в лесополосе вблизи дачного поселка Быстрово полицейский нашел девочек, которые спали на расстеленной на траве куртке. Сотрудник полиции разбудил их и вывел из леса к служебной автомашине. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.