В Прикамье закрыты три переправы
На сегодняшний день на территории Пермского края остаются функционировать 5 ледовых дорог:
1 в Соликамском городском округе вблизи поселка Тюлькино через реку Кама (автомобильная до 10 т),
1 в Чусовском муниципальном районе вблизи поселка Верхнечусовские Городки через реку Чусовая (автомобильная до 10 т),
3 в Гайнском муниципальном районе через реку Кама: вблизи поселка Кебраты (автомобильная до 30 т), вблизи поселка Верхняя Старица (автомобильная до 30 т), Автодорога поселка Гайны - ООО «Верхнекамье лес» (автомобильная до 35 т).
На закрытых ледовых дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды к ним перекрыты.
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