В Прикамье закрыты три переправы

Спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед. Сейчас ледяной покров на водоемах и реках Пермского края становится неоднородным, подтаивает по кромкам сверху и размывается водой снизу, пояснили в краевом управлении МЧС. В связи с этим в крае закрыты и до следующего сезона открываться уже не будут три наиболее популярные переправы: переправы, соединяющие п. Юго-Камский с городом Оханск, село Троица с поселком Ильича, деревню Мостовая с селом Насадка.На сегодняшний день на территории Пермского края остаются функционировать 5 ледовых дорог:1 в Соликамском городском округе вблизи поселка Тюлькино через реку Кама (автомобильная до 10 т),1 в Чусовском муниципальном районе вблизи поселка Верхнечусовские Городки через реку Чусовая (автомобильная до 10 т),3 в Гайнском муниципальном районе через реку Кама: вблизи поселка Кебраты (автомобильная до 30 т), вблизи поселка Верхняя Старица (автомобильная до 30 т), Автодорога поселка Гайны - ООО «Верхнекамье лес» (автомобильная до 35 т).На закрытых ледовых дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды к ним перекрыты.