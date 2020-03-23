В пермских школах началась кампания по закупке учебников. Сейчас учебные заведения формируют заявки для закупки учебников на следующий учебный год. Городской департамент образования усилил контроль неукоснительного соблюдения законодательства по обеспечению детей бесплатными учебниками и учебными пособиями.

Согласно закону об образовании школы выбирают учебные пособия для организации обучения из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. Ежегодно министерством образования и науки Пермского края проводится целевая закупка учебных пособий по предварительным заявкам от образовательных организаций. Школы в свою очередь составляют заявку, исходя из имеющегося фонда учебной литературы и в соответствии с количеством детей. Поставка учебников осуществляется накануне учебного года. Приобретение учебных пособий, необходимых образовательной организации дополнительно, осуществляется ей самостоятельно из средств, выделяемых из краевого бюджета на приобретение учебной литературы.

Перечень обязательной учебной литературы, в том числе рабочих тетрадей на печатной основе, утверждается приказом школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей. Использование учебных пособий, не включенных в этот перечень, запрещено.

В департаменте напоминают, что взимание с родителей школьников платы на закупку учебников, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, прямо противоречит законодательству.