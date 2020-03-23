Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобус

Гость студии: Анатолий Маховиков →

Гость студии: Наталья Корягина

Сегодня всё внимание приковано к коронавирусу, но не стоит забывать и о других простудных заболеваниях. Число заболевших ОРВИ и гриппом в феврале- 16 000 человек. Рост воспаления легких - 37% по сравнению с прошлым годом. Гость студии - главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края, профессор Наталья Корягина.

Метки: Здоровье, Общество, в Пермском крае, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 23.03.2020 в 09:39 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобус

В аэропорту Перми эвакуируют пассажиров приземлившегося самолёта

Городские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками

Житель Прикамья попал в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Пермский водоканал перешёл на усиленный режим работы

Завершился сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»

В Прикамье заработала горячая линия по оформлению больничного

Пермские ученые изобрели кирпичи нового типа

В заповедных уголках Прикамья будут дежурить эко-инспекторы

"Ямы по колено": на трассе Пермь-Ижевск образовалась огромная пробка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобус

Гость студии: Анатолий Маховиков →

Обратите внимание

в Перми

Кинотеатры Перми прекращают сеансы с 26 марта
Кинотеатры сетей «Синема Парк» и «Киномакс» отменили показы. Последние сеансы пройдут вечером в среду, 25 марта
23.03.2020 в 11:47

Метки: Здоровье, в Перми, Общество, Культура

В детских садах Прикамья введен режим свободного посещения
В детских садах Перми и Пермского края введен режим свободного посещения. Родители сами решают — вести ребенка в учреждение или нет.
23.03.2020 в 10:57

Метки: в Перми, Здоровье, Общество, Образование

Пермский край. Неделя за 159 секунд
Обзор основных событий недели в Пермском крае
22.03.2020 в 22:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Экономика, Власть

Городские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками
Вчера департамент транспорта объявил аукционы по 5 автобусным маршрутам. 23 марта планируется объявить аукционы еще по 13 маршрутам
21.03.2020 в 19:30

Метки: в Перми, Общество

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 19.03.2020
Главные информационные итоги дня
19.03.2020 в 21:30

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Конверты: многообразие вариантов и сфер применения
Бумажные конверты, несмотря на повсеместное внедрение электронной почты, не стали историей, а продолжают оставаться востребованными при отправке писем, почтовых рассылок, документов, деловой корреспонденции, поздравительных открыток. Разновидностей данных изделий сегодня насчитывается множество. Приобрести готовые можно в магазинах и почтовых отделениях, но можно и заказать оригинальные экземпляры.
21.03.2020 в 11:02

Метки: Экономика, В России

Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн
Билеты на концерты модных исполнителей, ледовое шоу и спектакли в Санкт-Петербурге доступны для онлайн-покупки
19.03.2020 в 17:23

Метки: Культура, В России

«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге
20 марта пермяки не смогут побывать на концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» — коллектив объявил о переносе выступлений в Перми и Екатеринбурге. Концерт в Перми по согласованию с артисткой перенесен на 22 мая.
19.03.2020 в 16:25

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Пермские нейрохирурги провели уникальную операцию на головном мозге
Пермские врачи осваивают новый метод хирургической помощи при поражении головного мозга - операцию с пробуждением. Пробуждение пациента в ходе хирургического вмешательства - непременное условие для сохранения речи.
19.03.2020 в 13:00

Метки: Здоровье, В России, в Перми

Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.
14.03.2020 в 13:11

Метки: Здоровье, В России, в Пермском крае, В мире, Власть

Лента новостей RSS каналы

20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается

Кинотеатры Перми прекращают сеансы с 26 мартаКинотеатры Перми прекращают сеансы с 26 марта

В детских садах Прикамья введен режим свободного посещенияВ детских садах Прикамья введен режим свободного посещения

В Прикамье на домашнем карантине находятся 1527 человекВ Прикамье на домашнем карантине находятся 1527 человек

Гость студии: Наталья ТреногинаГость студии: Наталья Треногина

В пермских школах началась кампания по закупке учебниковВ пермских школах началась кампания по закупке учебников

Гость студии: Анатолий МаховиковГость студии: Анатолий Маховиков

Гость студии: Наталья КорягинаГость студии: Наталья Корягина

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобусВ Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобус

В аэропорту Перми эвакуируют пассажиров приземлившегося самолётаВ аэропорту Перми эвакуируют пассажиров приземлившегося самолёта

Городские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчикамиГородские власти объявили первые аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками

Житель Прикамья попал в суперфинал конкурса «Лидеры России»Житель Прикамья попал в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Пермский водоканал перешёл на усиленный режим работыПермский водоканал перешёл на усиленный режим работы

Конверты: многообразие вариантов и сфер примененияКонверты: многообразие вариантов и сфер применения

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Завершился сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»Завершился сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.03.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.03.2020

В Прикамье заработала горячая линия по оформлению больничногоВ Прикамье заработала горячая линия по оформлению больничного

Пермские ученые изобрели кирпичи нового типаПермские ученые изобрели кирпичи нового типа

В заповедных уголках Прикамья будут дежурить эко-инспекторыВ заповедных уголках Прикамья будут дежурить эко-инспекторы

"Ямы по колено": на трассе Пермь-Ижевск образовалась огромная пробка"Ямы по колено": на трассе Пермь-Ижевск образовалась огромная пробка

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для людей старшего возрастаРекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для людей старшего возраста

С 23 марта офисы «НОВОГОРа» приостанавливают прием посетителейС 23 марта офисы «НОВОГОРа» приостанавливают прием посетителей

"Сахар дорожает". УФАС проводит мониторинг цен на жизненно необходимые товары"Сахар дорожает". УФАС проводит мониторинг цен на жизненно необходимые товары

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную