Гость студии: Наталья Корягина
Сегодня всё внимание приковано к коронавирусу, но не стоит забывать и о других простудных заболеваниях. Число заболевших ОРВИ и гриппом в феврале- 16 000 человек. Рост воспаления легких - 37% по сравнению с прошлым годом. Гость студии - главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края, профессор Наталья Корягина.
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