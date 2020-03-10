"Город трудовой доблести": в Перми начался сбор подписей за присвоение почетного звания
В годы Великой Отечественной войны рабочие пермских предприятий обеспечивали победу на суше, воздухе и воде. Только моторостроители изготовили 31 864 мотора - каждый 7 двигатель страны был сделан в Перми.
Помимо Перми, свои заявки на соискание звания «Город трудовой доблести» сформировали города Кизел и Лысьва. Сбором голосов в территориях займётся инициативная группа. Сейчас аналогичную инициативу проявляют Кунгур и Чёрмоз. Голосование продлится вплоть до подписания президентом страны соответствующего указа, обычно это происходит в канун празднования майских праздников. Информационно-методическую помощь прикамцам оказывает муниципальный государственный архив социально-политической истории.
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