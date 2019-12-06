RBT это возможность изучить товар воочию и купить ценам Интернета

Пермский торговый центр «Евразия», известный своей ориентацией на товары для дома, строительства и ремонта, пустил к себе федерального ритейлера «Рембыттехника». У компании, реализующей бытовую электронику, это уже пятый магазин в Перми. Помимо этого, свои товары «RBT» широко распространяет в сети интернет. Заявлено, что цены и там, и там одинаковые. К тому же, доставка бесплатная.

Это уже пятый магазин RBT.ru в Перми. Теперь бытовая техника и электроника по привлекательным ценам и на Героев Хасана в ТЦ «Евразия». В честь открытия вас ждут специальные предложения и скидки. Выбрать есть из чего: товара здесь более 30 тысяч наименований.

Большое внимание здесь уделяют и сервису. Работает круглосуточная служба поддержки, а в магазине выбрать то, что нужно, помогут квалифицированные консультанты. Заодно расскажут о том, что такое «Экспресс сервис». Он дает полноценное право на обмен техники, если она вдруг сломалась.