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← Павел Миков о политических репрессиях

Криптокабины упростят получение загранпаспорта

«Ростелеком» приступает к оснащению многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в российских регионах производственно-техническими комплексами «Криптобиокабина». Об этом на форуме «Взгляд в цифровое будущее» сообщил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Криптобиокабины (КБК) - это партнерский проект «Ростелекома» и Госкорпорации «Ростех», который призван облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения.

Криптобиокабина - уникальный отечественный программно-технический комплекс, который производит Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех». Комплекс внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой. В КБК интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой на всем пути - от момента сдачи до поступления на фабрику Гознака.

«Криптобиокабина - это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой. Без очередей и в любое удобное время. Задача “Ростелекома” заключается в том, чтобы интегрировать КБК в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания займется поставкой, активацией, тестированием, обеспечением текущей эксплуатации и поддержки, предоставлением каналов передачи данных и интеграцией в существующие ИТ-решения. Все это необходимо, чтобы обеспечить работу уникального оконечного оборудования в виде криптобиокабин. Мы благодарны АО«Концерн «Автоматика», МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», - отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

В начале октября завершены предварительные комплексные испытания криптобиокабин, в ходе которых успешно пройдены все необходимые тесты. Был полностью отработан весь процесс - от подачи заявления до выдачи готового паспорта. В проведении испытаний принимали участие представители МВД, Минкомсвязи, Минфина и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО«Гознак», ФГБУ НИИ «Восход», тестовых МФЦ и «Ростелекома».

«Пилотное оснащение многофункциональных центров новыми криптобиокабинами началось летом 2019 года. Устройства появились в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. По итогам опытной эксплуатации кабины в системе выдачи паспортов мы объективно определили возможности оборудования, учли замечания и предложения всех заинтересованных сторон. Были внесены изменения в конструкторскую документацию, в соответствии с которой выпускаются серийные модели. Усилена антивандальная защита, оптимизировано освещение, обновилась кабельная инфраструктура», - рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

КБК автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных паспортов нового поколения (со сроком действия 10 лет). После оформления заявления на выдачу паспорта на портале госуслуг или в МФЦ гражданин получает специальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию. Также необходимо будет отсканировать разворот с фото и данными российского паспорта.

После завершения процедуры данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем ему поступит уведомление.

«Ростелеком» определен единственным поставщиком производственно-технического комплекса «Криптобиокабина», а также работ и услуг по установке и обеспечению их функционирования, для оказания в МФЦ государственных услуг по оформлению и выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации. Это закреплено Распоряжением Правительства РФ № 988-р от 20 мая 2019 года.

В будущем планируется доработать функционал КБК, чтобы в них можно было сдать образцы для федеральной Единой биометрической системы, оператором которой выступает «Ростелеком». В настоящее время с помощью системы возможна удаленная идентификация граждан для получения банковских услуг. В дальнейшем планируется расширение вариантов использования биометрических данных, например, при оплате товаров или услуг, для подключения и управления услугами связи, прохождения регистрации в аэропортах, установления возраста при реализации товаров с возрастными ограничениями и так далее.

Первые криптобиокабины станут доступны гражданам в опытном режиме до конца года в Москве (в центре «Мои документы» в Москва-Сити) и в Красногорске Московской области.

Метки: Наука и техника, Власть, Интернет, в Пермском крае

Опубликовано: 30.10.2019 в 12:25 в рубрике - Новости T7-inform

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