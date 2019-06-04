В Прикамье будут судить насильника-педофила

В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в 36 преступлениях. Следствием установлено, что с 2009 года он совершал насилие в отношении детей своих знакомых и близких родственников. Свои преступные действия мужчина снимал на фото и видео. Кроме того, в один из дней 2017 года, обвиняемый распространял порнографические материалы с изображением несовершеннолетних в сети Интернет. В ходе обыска по месту его проживания были изъяты электронные носители, принадлежащие обвиняемому, при осмотре которых были обнаружены фото и видеофайлы, сообщили в региональном управлении СКР.

Мужчине предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего) и п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних). Объем уголовного дела составил 10 томов. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.