9 человек оказались заблокированы в шахте Соликамска
22 декабря в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло задымление, связанное с проведением строительных работ.
Как нам сообщили в краевом министерстве здравоохранения, на месте дежурит 9 бригад скорой медицинской помощи, бригада службы медицины катастроф. В режиме готовности находятся отделение реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение в Березниках. В режиме готовности находятся главные внештатные специалисты Минздрава Пермского края по токсикологии и комбустиологии (специалист по ожогам).
фото из архива
В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек. Горноспасатели не могут до них добраться из-за сильного задымления. Всего в момент инцидента под землей находились 17 человек, восемь выведены на поверхность.
Как сообщили в компании «Уралкалий», в 10.04 был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА), задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3. Объект с декабря 2017 года передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
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