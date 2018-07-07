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«По следам селенитового медведя». Выпуск от 07.07.2018 г.

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Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 07.07.2018 в 22:30 в рубрике - Новости T7-inform

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