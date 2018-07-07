«По следам селенитового медведя». Выпуск от 07.07.2018 г.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
|06.07.2018 в 18:30
|06.07.2018 в 17:42
|06.07.2018 в 17:12
|06.07.2018 в 16:54
|06.07.2018 в 16:34
|06.07.2018 в 21:31
|06.07.2018 в 17:42
|06.07.2018 в 12:42
|06.07.2018 в 11:28
|06.07.2018 в 10:41
«По следам селенитового медведя». Выпуск от 07.07.2018 г.
Победить борщевик помогут герефорды
Борт 886 приземлился в Анталии
Назначены руководители МВД и Следственного комитета Пермского края
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 06.07.2018 г.
Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани
В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.
В Перми благоустраивают скверы
В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»
За анализами направят в клинико-диагностический центр
Гостиный двор в Кунгуре получит вторую жизнь
Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады
«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций
С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса
«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.
Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот
Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом
Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.
Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»
«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей
Гость студии Елена Кузнецова
Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества
Гость студии Дарья Эйсфельд
Гость студии Игорь Малых
Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета
Гость студии Павел Подкладов
«В кругу друзей». Кыстыбый
Добавить комментарий: