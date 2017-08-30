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← Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

«Маслозавод Нытвенский» уничтожил испорченные корма

мешки

18 августа начальником отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино проведена внеплановая документарная  проверка в отношении  ООО «Маслозавод Нытвенский», осуществляющего свою деятельность в г. Верещагино Пермского края по реализации растительных кормов для сельскохозяйственных животных.

     Цель проверки – контроль за соблюдением ранее выданного предписания от 12.05.2017г по устранению нарушений требований законодательства Таможенного союза в области ветеринарии.

    Ранее в адрес ООО Маслозавод Нытвенский» на станцию Верещагино прибыл железнодорожный вагон из Алтайского края с кормовой смесью для сельскохозяйственных животных. При выгрузке груза было установлено, что часть кормов в количестве 92 мешков общим весом 93680кг имеет визуальные признаки порчи: мешки подмочены, имеют серо-коричневые разводы. Данные мешки были помещены на изолированное хранение, ООО «Маслозовод Нытвенский» выдано предписание о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, по результатам которой решить вопрос дальнейшего использования кормов.

   Из предоставленных ООО «Маслозавод Нытвенский» документов установлено, что кормовая смесь для сельскохозяйственных животных, в количестве 92 мешков уничтожена в специализированной организации, т.к. ветеринарно-санитарная экспертиза, с проведением лабораторных исследований показала непригодность данных кормов для скармливания животным.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.08.2017 в 16:06 в рубрике - Новости T7-inform

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