Пермь украсили цветниками
В Перми завершилась высадка однолетних цветов. "Цветочные поля" раскинулись во всех городских парках и скверах, вдоль дорог и на транспортных развязках. Площадь посадки однолетних цветов в этом году превысила три гектара, а количество высаженных однолетников составило более миллиона.
Самая большая клумба высаженана пересечении бульвара Гагарина и улицы Революции. В Год экологии её рисунок выполнен в форме солнца, выглядывающего из-за облаков.Для его оформления использовано почти 30 тысяч петуний, колеусов, агератумов, цинерарий и бархатцев. Площадь у Театрального фонтана украшают ярко розовые и сиреневые петунии. А песочные часы на площади Гайдара в этом году выполнены в сиренево-розовых тонах.
Как отмечает главный садовник города Перми Илюса Збруева, особенностью этого года стало большое количество кохии. Например, на улице Попова она высажена в виде волны. Также эти растения появились на набережной, у гостиницы "Урал", на бульваре им. Советской Армии.
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