В первый день нового года в кинотеатрах Перми стартует прокат комедии «Холоп 2»

В первый день нового года во всех кинотеатрах Перми стартует прокат комедии «Холоп 2». На этот раз главная героиня Катя — зазнавшаяся дочка чиновницы совершает преступление, однако, благодаря связям матери ей удается избежать наказания. Гриша, прошедший крестьянскую школу перевоспитания, не может закрыть глаза на такую несправедливость. Но героиню Аглаи Тарасовой не так-то просто убедить, что она попала в прошлое.
Фильм «Холоп 2» собрал звезд первой части, но не только. Создатели фильма расширили границы уже знакомой зрителям усадьбы до настоящего дворца и даже масштабного поля боя. Новогоднее превращение героев в лучшую версию себя начнется уже 1 января.
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