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В ЦВЗ откроется выставка работ 60 художников о Перми
Выставка проводится при поддержке регионального отделения «Союза художников России» и Центрального выставочного зала. Она реализуется в рамках проведения 300-летия Перми. Как рассказали организаторы выставки, «Мечты большого города» – это размышление самых различных авторов. Тех, кто сегодня живет в Перми или вернулся, кто планирует связать жизнь с городом, или решил уехать.
Вход на событие по билетам, их стоимость варьируется от 100 до 300 руб.
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