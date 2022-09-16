«Пермская прогулка»: ходьбе все возрасты покорны

В Перми начались бесплатные тренировки перед фестивалем скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». На фестивале ждут всех желающих. Для пенсионеров и детей до 14 лет участие в «Пермской прогулке» бесплатное. На прогуливающихся людей с палками Галина Геннадьевна обратила внимание четыре года назад, спустя какое-то время решила попробовать сама. Сейчас это одно из любимых дел, даже родственников смогла привлечь.Галина Кривощёкова: "Муж у меня с удовольствием ходит с палочками, он работает, так что может только по вечерам, сын стал заниматься скандинавской ходьбой".Живёт Галина Кривощёкова на Гайве, вместе с единомышленниками организовали клуб по интересам, и регулярно занимаются в Парке имени Чехова. Причём с профессиональным тренером.Сейчас занятия направлены на подготовку к фестивалю скандинавский ходьбы «Пермская прогулка», который состоится через две недели. Кроме парка на Гайве, тренировки проходят на стадионах «Локомотив» и «Трудовые резервы», в Саду Миндовского и Балатовском парке.Подготовка, по словам специалистов, играет большую роль. И надо сказать, что участников фестиваля ожидают разные дистанции - четыре, шесть и десять километров.Занимаясь, стоит учитывать разные нюансы, рассказала тренер Евгения Субботина. Палки, например, отличаются от лыжных, здесь можно регулировать длину, на что обращают внимание новичков.Евгения Субботина, тренер по скандинавской ходьбе: "Для новичков палочки выбираются чуть ниже девяноста градусов. Палка у нас здесь строго закручивается, то есть никаких движений у неё здесь не должно быть".На фестивале ждут всех желающих. Что касается возраста - это несколько групп, могут принимать участие подростки до 14 лет и далее до 76 лет и старше. Кстати, для пенсионеров и детей до 14 лет участие в «Пермской прогулке» бесплатное. Одним из организаторов фестиваля является администрация Перми.Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "Мероприятие для нас традиционное. Наверно, после Пермского марафона по значимости как раз следующее, и по массовости в том числе. Это такой физкультурный праздник, объединяющий все возрасты!"