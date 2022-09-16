«Пермская прогулка»: ходьбе все возрасты покорны
Галина Кривощёкова: "Муж у меня с удовольствием ходит с палочками, он работает, так что может только по вечерам, сын стал заниматься скандинавской ходьбой".
Живёт Галина Кривощёкова на Гайве, вместе с единомышленниками организовали клуб по интересам, и регулярно занимаются в Парке имени Чехова. Причём с профессиональным тренером.
Сейчас занятия направлены на подготовку к фестивалю скандинавский ходьбы «Пермская прогулка», который состоится через две недели. Кроме парка на Гайве, тренировки проходят на стадионах «Локомотив» и «Трудовые резервы», в Саду Миндовского и Балатовском парке.
Подготовка, по словам специалистов, играет большую роль. И надо сказать, что участников фестиваля ожидают разные дистанции - четыре, шесть и десять километров.
Занимаясь, стоит учитывать разные нюансы, рассказала тренер Евгения Субботина. Палки, например, отличаются от лыжных, здесь можно регулировать длину, на что обращают внимание новичков.
Евгения Субботина, тренер по скандинавской ходьбе: "Для новичков палочки выбираются чуть ниже девяноста градусов. Палка у нас здесь строго закручивается, то есть никаких движений у неё здесь не должно быть".
На фестивале ждут всех желающих. Что касается возраста - это несколько групп, могут принимать участие подростки до 14 лет и далее до 76 лет и старше. Кстати, для пенсионеров и детей до 14 лет участие в «Пермской прогулке» бесплатное. Одним из организаторов фестиваля является администрация Перми.
Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "Мероприятие для нас традиционное. Наверно, после Пермского марафона по значимости как раз следующее, и по массовости в том числе. Это такой физкультурный праздник, объединяющий все возрасты!"
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