В Перми обнаружен клад времен НЭПа
В центре Перми археологи нашли клад серебряных монет - примерно 130 экземпляров были спрятаны под ложным полом погреба. Деньги датируются периодом новой экономической политики большевиков, то есть НЭПа. Самая ранняя монета выпущена в 1921 году, самая поздняя дата - 1927.
Ученые полагают, что в доме, где обнаружены монеты, жил лавочник - следы небольшого магазинчика обнаружены в этом же комплексе. Очевидно, хозяин спрятал деньги в конце 20-х годов, опасаясь репрессий, которые начинались в то время в отношении предпринимателей. Вернуться за деньгами, судя по всему, он так и не смог.
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