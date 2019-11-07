Сорта меда, которые сегодня доступны пермякам

В преддверии сезона простуды в Дом культуры Железнодорожников привезли целебные сорта меда.Мед диких пчел по-другому «таёжный» относится к числу любимых у покупателей. На ярмарку пасеки Пегановых приходят именно за ним. Многие, к подобному лакомству относятся с особым пиететом. Принимают дозированно, согласно народным рецептам.

Мед диких пчел безусловный лидер по своим вкусовым и полезным качествам. Единственный из сортов не проходит медогонку. Собирают его путем отжатия сот, а значит, в составе остаются природные иммуномодуляторы: перга, прополис, пыльца, маточное и трутневое молочко. Всего на фестивале меда в Доме Культуры железнодорожников больше 30 видов природного лакомства.

Мед - это полезная кладезь. Его добавляют не только в кулинарные рецепты, применяют в косметологии, а также кладут для поднятие иммунной системы.

К представленным на ярмарке королевским сортам также относится липовый - скорая помощь при простуде, и повышающий гемоглобин гречишный мед, в одном грамме которого содержится 500 пыльцевых зерен. Принесет пользу душистый хвойный и мед с прополисом. Он хорошо чистит кожу, при гастритах, при язвах, при гриппе очень полезен. Он считается хорошим антисептиком.

Свою продукцию пчеловоды пасеки Пегановых собирают в экологически чистом биосферном заповеднике плата Лаго-Наки в Адыгее, но не только. Специальные пчелоприцепы позволяют расширить границы сбора урожая до Краснодарского края и Башкирии. Чтобы добыть редкие сорта меда, такие, например, как акациевый или гречишный приходится перевозить пчелиные семьи на специальные поля в краткий период их цветения. Мед белой акации, кстати, не содержит сахарозы, а потому доступен людям с сахарным диабетом, гастритом и аллергией.

Ярмарка меда Пегановых работает последнюю неделю в этом году до 10 ноября.