Пермский период в граффити
Пермь не всегда была такой «геологически знаменитой». До 1841 года никто не подозревал, что в истории Земли «потерялись» 50 миллионов лет. Честь открытия пермской системы и пермского периода принадлежит шотландскому геологу Родерику Мурчисону. В 2021 году исполнилось 180 лет со дня открытия Пермского периода, который получил название по имени нашего города. Пермь – это единственный город мира, давший название целому геологическому периоду.
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