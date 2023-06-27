Пермские камеры выносят постановления о штрафах

В Перми на участке от ул. Чкалова, 52 до ул. Стахановской, 2 установили специальные программно-технические измерительные комплексы, которые начали автоматически выносить постановления о штрафах за выезд на выделенную полосу для автобусов. Кроме того, они могут проверять все проезжающие машины по базам розыска, а также на наличие техосмотра, ОСАГО и долгов перед судебными приставами. Если что-то не так, информация с камер поступит специалистам с пометкой "нарушение". Дальше каждый случай обещают разбирать живые люди - подтверждать или отклонять штраф. Такие камеры уже работают на ул. Энгельса, Спешилова и Чкалова, также они установлены на ул. Героев Хасана и Комсомольском проспекте.