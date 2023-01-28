Высота сугробов в Перми достигла 49 сантиметров
С начала снегопада к 28 января больше всего осадков выпало в Губахе (14 мм), поскольку снег там начал идти еще в четверг. В Перми выпало 10,5 мм. Сейчас высота сугробов в краевой столице достигает 49 см. Это меньше, чем в начале января, когда было 50 см.
Синоптики сравнили высоту снежного покрова в Перми в другие годы. В 2021 она была меньше — около 40 см, а в 2020 значительно больше — до 70 см.
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