"Битва пельменей", выставка техники и спортивный праздник. Как отметили день рождения Краснокамского округа
27 команд приняли участие в гастрономическом конкурсе "Битва пельменей". Когда-то традиционное соревнование решили возобновить в честь дня рождения Краснокамского городского округа.
Днем образования Краснокамска считается 7 октября 1938 года. В этот раз было решено перенести торжество и объединить два праздника - день рождения Краснокамского округа и день работников лесоперерабатывающей промышленности, ведь здесь работают крупнейшие предприятия в бумажной отрасли - фабрика «Гознак», и ЦБК «Кама» производит картон.Изготовление картона начинается с лесозаготовки, которая осуществляется с помощью специальных машин- они называются харвестеры. Также на празднике можно было увидеть этапы производства картона. Все начинается с того, что из дерева делают целлюлозу. А из нее - бумагу. В честь дня рождения округа прошел спортивный праздник. Его открыли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.
В течение дня прошли веселые старты, эстафеты и футбольный матч.На главной сцене праздника выступили творческие коллективы. Лучшим работникам социальных учреждений вручили награды.В Краснокамске открыты 23 спортивные площадки. Реконструируют стадион "Россия". В рамках проекта "Расцветай город" приведены в порядок парки и скверы, разработаны развлекательные мероприятия в учреждениях культуры.
Так как Краснокамск считается городом-производителем бумаги, решено, что теперь день рождения будет отмечаться в третье воскресенье сентября - вместе с профессиональным праздником.
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