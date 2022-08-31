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← Более 30 многодетных семей из Перми получат земельные участки в Добрянке и Ильинском

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В Прикамье подвели промежуточные итоги по работе сельскохозяйственных ярмарок

На заседании краевого правительства подвели промежуточные итоги по работам сельскохозяйственных ярмарок в Прикамье. Так, в этом году запланировано рекордное количество ярмарочных дней - 1857, увеличилось и количество площадок. Это поспособствовало росту объема реализации фермерской продукции почти на 30%. Губернатор Дмитрий Махонин поручил продолжать наращивать количество ярмарочных дней, задействовать новые площадки для их проведения и рассмотреть возможность создания оператора, который поможет фермерам грамотно воспользоваться возможностью участия.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Для тех, кто занимается производством продукции, продажей -это не всегда та компетенция, которой они владеют. Надо им помогать и обучать, мы по поручению губернатора эту работу активно начнем. Ярмарки будут продолжаться. Мы планируем в сентябре и октябре провести сезонную ярмарку. Планов много и календарь динамичный».

Опубликовано: 31.08.2022 в 16:22 в рубрике - Радио Пермского края

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← Более 30 многодетных семей из Перми получат земельные участки в Добрянке и Ильинском

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