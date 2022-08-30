Более 30 многодетных семей из Перми получат земельные участки в Добрянке и Ильинском
Как поясняют в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, в ряде территорий Прикамья участков, подходящих для предоставления земли многодетным семьям, недостаточно. Одним из таких муниципалитетов является город Пермь. Для увеличения возможности обеспечения семей земельными участками в краевой закон были внесены изменения, которые предусматривают заключение соглашений между муниципальными образованиями Прикамья. Благодаря этому есть возможность предоставления многодетным семьям земельных участков, расположенных в границах другого муниципалитета, обладающего достаточными земельными ресурсами.
Ранее такие соглашения уже были заключены между администрацией города Перми и администрациями Чердынского, Березовского, Сивинского, Юсьвинского, Кунгурского, Кишертского муниципальных образований Пермского края, между администрацией ЗАТО Звездный и администрациями Чердынского, Кунгурского, Добрянского, Кишертского муниципальных образований.В Пермском крае у многодетных семей есть возможность получения денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Решение о предоставлении такой возможности принимается представительным органом местного самоуправления.
На текущий момент выплата предоставляется в 13 муниципальных образованиях Пермского края. Среди них Пермь, ЗАТО Звездный, Кудымкар, Осинский, Добрянский, Октябрьский, Чердынский, Соликамский, Александровский, Горнозаводский, Красновишерский, Губахинский и Краснокамский городские округа.
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