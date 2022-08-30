Более 30 многодетных семей из Перми получат земельные участки в Добрянке и Ильинском

В Пермском крае поэтапно решается вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям. В частности, между администрацией Перми и Добрянским и Ильинским городскими округами было подписано два соглашения о предоставлении 32 земельных участков многодетным семьям из столицы Прикамья.Как поясняют в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, в ряде территорий Прикамья участков, подходящих для предоставления земли многодетным семьям, недостаточно. Одним из таких муниципалитетов является город Пермь. Для увеличения возможности обеспечения семей земельными участками в краевой закон были внесены изменения, которые предусматривают заключение соглашений между муниципальными образованиями Прикамья. Благодаря этому есть возможность предоставления многодетным семьям земельных участков, расположенных в границах другого муниципалитета, обладающего достаточными земельными ресурсами.Ранее такие соглашения уже были заключены между администрацией города Перми и администрациями Чердынского, Березовского, Сивинского, Юсьвинского, Кунгурского, Кишертского муниципальных образований Пермского края, между администрацией ЗАТО Звездный и администрациями Чердынского, Кунгурского, Добрянского, Кишертского муниципальных образований.В Пермском крае у многодетных семей есть возможность получения денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Решение о предоставлении такой возможности принимается представительным органом местного самоуправления.На текущий момент выплата предоставляется в 13 муниципальных образованиях Пермского края. Среди них Пермь, ЗАТО Звездный, Кудымкар, Осинский, Добрянский, Октябрьский, Чердынский, Соликамский, Александровский, Горнозаводский, Красновишерский, Губахинский и Краснокамский городские округа.