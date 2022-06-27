← На "Протон-ПМ" готовят к запуску новую производственную площадку
В Березниках нашли похищенную часть памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС →
Полноценное движение на дороге через КамГЭС запустят в первой декаде июля
По его словам, сейчас завершен монтаж всех деформационных швов. По одной полосе подрядчик уже приступил к замене асфальтового покрытия - отфрезерован старый асфальт. Работы будут проводиться по схеме перекрытия одной полосы, движение по второй полосе для автотранспорта будет сохранено. Как заявил Алексей Демкин, запустить полноценное двухполосное движение планируется в первой декаде июля.
Напомним, ремонт дорожного полотна на Камской ГЭС стартовал с 14 мая. Проезжая часть сужена до одной полосы. Первоначально планировалось, что ремонтные работы продлятся до конца лета.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
На "Протон-ПМ" готовят к запуску новую производственную площадку
В Пермском крае стартовал региональный проект «Тренер нашего двора»
На Восточном обходе автобус врезался в КамАЗ
В городских лесах Перми началась повторная противоклещевая обработка
Пермский край представит свои возможности на ПМЭФ-2022
В Перми прошел «Марафон единоборств»
"Твоя группа": в Перми пройдет всероссийский фестиваль музыкантов-любителей
Ректоры пермских вузов включены в санкционный список Украины
В Перми к зиме подготовят более 2 тысяч километров теплосетей
Ремонт дороги на плотине КамГЭС идёт с небольшим опережением графика
Добавить комментарий: