В Перми прошел «Марафон единоборств»
В амфитеатре на пермской набережной прошел уже 12-й по счету "Марафон единоборств". В многочасовом фестивале приняли участие 600
спортсменов. Они продемонстрировали 25 массовых и сольных показательных номеров. Традиционно зрелищным стал тест Тамешивари (тест на разбивание предметов) от мастеров киокушинкай.Владимир Любровских, директор МОО "Киокушинкай Каратэ Центральной России", организатор "Марафона единоборств": "Популяризация наших единоборств всех, что присутствуют в Пермском крае, чтобы люди знали, куда прийти, зачем прийти, каким видом спорта можно позаниматься, как можно оздоровить себя. Ну, и дать возможность организациям показать то мастерство, которое они развивают уже долгие годы."
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