В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания
Следователями территориального отдела полиции установлено, что женщина работала в одном из медицинских учреждений города в должности участковой медицинской сестры. В перечень ее должностных обязанностей входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам поликлиники, находящимся на искусственном вскармливании.
"В период с августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и адаптированных молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта. При этом обвиняема использовала личные печати врачей, которых не посвящала в свои преступные планы. В рецепты она вносила вымышленные имена, фамилии и даты рождения пациентов детской поликлиники, а также ставила подписи за их родителей. В дальнейшем распоряжалась похищенным по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате мошеннических действий злоумышленницы государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края причинен материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей.
Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Кроме того, она обязана возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме.
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