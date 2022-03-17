В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания

В Кунгуре суд вынес приговор 30-летней работнице медицинского учреждения вынесен приговор за хищение детского питания. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Следователями территориального отдела полиции установлено, что женщина работала в одном из медицинских учреждений города в должности участковой медицинской сестры. В перечень ее должностных обязанностей входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам поликлиники, находящимся на искусственном вскармливании."В период с августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и адаптированных молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта. При этом обвиняема использовала личные печати врачей, которых не посвящала в свои преступные планы. В рецепты она вносила вымышленные имена, фамилии и даты рождения пациентов детской поликлиники, а также ставила подписи за их родителей. В дальнейшем распоряжалась похищенным по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В результате мошеннических действий злоумышленницы государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края причинен материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей.Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Кроме того, она обязана возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме.