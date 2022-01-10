Проезд в Перми - 33 рубля. Где купить и как пополнить проездные?

С сегодняшнего дня вступает в силу новый тариф для оплаты проезда в общественном транспорте Перми. Стоимость разового билета за наличные средства, по банковской или транспортной карте теперь составляет 33 рубля. Бесплатные пересадки отменяются, вместо них будет действовать 50-процентная скидка, доступная лишь владельцам транспортных карт, работающих в режиме электронного кошелька. Желающие приобрести транспортную карту могут обратиться в любой пункт выдачи и пополнения «Почтобанка», «Центральной кассы» или в некоторые отделения «Почты России». Всего на территории нашего города действует более 40 таких пунктов:– в Дзержинском районе – на улицах Маяковского, 33/3, Пермской, 230, Ветлужской, 58, Мильчакова, 23, на Парковом проспекте, 8;– в Индустриальном районе – на улицах Баумана, 19, Самолетной, 52, Свиязева, 26а, Танкистов, 35, Мира, 109;– в Кировском районе – на улицах Адмирала Ушакова, 20, Адмирала Ушакова, 55, Маршала Рыбалко, 43а, Богдана Хмельницкого, 7, Генерала Панфилова, 12/Воронежская, 5, Оборонщиков, 4;– в Ленинском районе – на улицах Ленина, 68, Ленина, 28, Ленина, 78;– в Мотовилихинском районе – на улицах Ивана Франко, 44, Анри Барбюса, 47, Юрша, 9, 1905 года, 12, Крупской, 28, Ушинского, 6– в Орджоникидзевском районе – на улицах Вильямса, 37б, Маршала Толбухина, 17, Репина, 63, Писарева, 7, Кронита, 8;– в Свердловском районе – на улицах Солдатова, 32, Лодыгина, 29, Краснополянской, 3В, Братской, 10, Комсомольскому проспекту, 86, Краснофлотской, 28, Солдатова, 34, Клары Цеткин, 23, Революции, 7, Куйбышева, 151, Островского, 99, Гусарова, 5.Приобрести гражданский проездной может любой житель города: транспортная карта стоит 50 рублей, документы предъявлять не нужно. Чтобы получить льготный проездной документ, необходимо относиться к одной из категорий льготных пассажиров и предоставить необходимые документы. Для школьников это справка из школы, для студентов очной формы обучения – студенческий билет, продлённый на текущий учебный год, для пенсионеров по старости – пенсионное удостоверение, для членов многодетных малоимущих семей – справка, выданная территориальным органом министерства социального развития Пермского края, удостоверение многодетной семьи.Чтобы пополнить баланс в личном кабинете «Сбербанк Онлайн», необходимо войти в личный кабинет, выбрать вкладку «Платежи», в строке поиска набрать «Транспортная карта Пермь», а затем выбрать его среди предложенных вариантов. Далее следуя пошаговой инструкции необходимо пополнить проездной документ на любую удобную сумму или подключить один из существующих тарифов.Также планируется выпустить обновление для приложения, в новой версии будет доступен не только выпуск виртуальной транспортной карты и ее пополнение в формате «электронного кошелька», но и появится возможность приобретения одного из существующих проездных.