Пермяк получил 6 суток ареста за неоднократное нарушение масочного режима
Житель с. Карагай Пермского края неоднократно посещал местный продуктовый магазин без маски и перчаток, не выполняя тем самым профилактические мероприятия, реализуемые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. За свои противоправные действия мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В качестве наказания правонарушителю был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок штраф не погасил.
За уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде 6 суток ареста.
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