В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по подготовке учебных заведений к 1 сентября
Задать свои вопросы родители школьников и студентов смогут по телефону 8 (342) 217-68-90. В «прямой телефонной линии» примут участие представители Министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также департамента образования Администрации г. Перми.
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