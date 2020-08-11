Минтербез: информация о минировании аэропорта и ЖД-вокзала не подтвердилась
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
10.08.2020 в 16:05
03.08.2020 в 14:45
03.08.2020 в 13:15
03.08.2020 в 11:40
30.07.2020 в 17:24
07.08.2020 в 09:17
29.07.2020 в 18:13
29.07.2020 в 12:54
23.07.2020 в 13:10
23.07.2020 в 11:25
Минтербез: информация о минировании аэропорта и ЖД-вокзала не подтвердилась
Как получить компенсацию за отдых в России
В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись шесть машин
В селе Троица начинаются съемки фильма о Василии Каменском
Археологи исследуют новый участок в центре Перми
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав детей на образование
В Перми потеплеет до +20 градусов
В Перми с начала года более 700 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Дмитрий Махонин проверил, как в крае реализуется нацпроект "Культура"
В селе Воскресенское освятили новые колокола храма
Решение по восстановлению прав дольщиков "Первого пермского микрорайона" будет принято в сентябре
Движение по ул. Строителей будут запускать поэтапно
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.08.2020
"День за два": утвержден особый порядок начисления стажа медикам, работающим с коронавирусом
«Ах, как бы нам пришить старушку». Пермский ТЮЗ готовит премьеры к новому сезону
«Очень много пациентов»: в крае возобновили плановую госпитализацию взрослого населения
Иностранные студенты могут трудиться в свободное от учебы время без разрешения на работу
Для школ края закупят современное цифровое оборудование
В июле в Перми родилось более тысячи детей
В Перми задержали двух нетрезвых скутеристов в одном и том же месте с разницей в 20 минут
Экс-министру Андрею Ковтуну вынесен приговор
Власти Прикамья закупят роботизированную систему диагностики онкозаболеваний
Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Как получить компенсацию за отдых в России
Открывай Пермский край
Для школ края закупят современное цифровое оборудование
В Чердыни сотрудница почты похитила 170 тысяч рублей, чтобы расплатиться с кредитом
В Пермском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2020»
В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
В МСЧ №1 из-за грозы сломался компьютерный томограф
Десантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома
«Переходили дорогу в неустановленном месте»: в Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
В Добрянке открылся Центр социальной реабилитации подростков, употребляющих психоактивные вещества
Добавить комментарий: