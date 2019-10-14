Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря
По планам городских властей, с 1 декабря стоимость проезда в пермском общественном транспорте подорожает на 20-30 процентов. Билет будет стоить 26 рублей при оплате наличными и 24 рубля при безналичном расчете.
Новое тарифное меню станет предметом обсуждения на ближайшем заседании Пермской городской думы. Также заявлено, что с 1 декабря все жители Перми смогут пользоваться транспортными картами для оплаты проезда в трамваях и автобусах. Проездные будут двух категорий: на 60 поездок и безлимитные на день, месяц, квартал и год. Льготники также смогут приобрести проездные на 30 поездок, либо безлимитный проездной. В настоящее время пермяки сталкиваются с большими очередями за проездными. Чтобы ситуация не повторялась – уже сейчас, не дожидаясь конца месяца, стоит «поинтересоваться» пополнением своего проездного. Советует пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми Алена Власова.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья
Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-лист
В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств
Горэлектротранс проводит конкурс детского рисунка к юбилею пермского трамвая
В Перми в рамках подготовки к 300-летию города открыта еще одна часть эспланады
Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми
НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях
Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса
В Култаево открылось новое отделение МФЦ
В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий
Добавить комментарий: