Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря

По планам городских властей, с 1 декабря стоимость проезда в пермском общественном транспорте подорожает на 20-30 процентов. Билет будет стоить 26 рублей при оплате наличными и 24 рубля при безналичном расчете.

Новое тарифное меню станет предметом обсуждения на ближайшем заседании Пермской городской думы. Также заявлено, что с 1 декабря все жители Перми смогут пользоваться транспортными картами для оплаты проезда в трамваях и автобусах. Проездные будут двух категорий: на 60 поездок и безлимитные на день, месяц, квартал и год. Льготники также смогут приобрести проездные на 30 поездок, либо безлимитный проездной. В настоящее время пермяки сталкиваются с большими очередями за проездными. Чтобы ситуация не повторялась – уже сейчас, не дожидаясь конца месяца, стоит «поинтересоваться» пополнением своего проездного. Советует пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми Алена Власова.