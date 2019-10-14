Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья

Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря

По планам городских властей, с 1 декабря стоимость проезда в пермском общественном транспорте подорожает на 20-30 процентов. Билет будет стоить 26 рублей при оплате наличными и 24 рубля при безналичном расчете.

Новое тарифное меню станет предметом обсуждения на ближайшем заседании Пермской городской думы. Также заявлено, что с 1 декабря все жители Перми смогут пользоваться транспортными картами для оплаты проезда в трамваях и автобусах. Проездные будут двух категорий: на 60 поездок и безлимитные на день, месяц, квартал и год. Льготники также смогут приобрести проездные на 30 поездок, либо безлимитный проездной. В настоящее время пермяки сталкиваются с большими очередями за проездными. Чтобы ситуация не повторялась – уже сейчас, не дожидаясь конца месяца, стоит «поинтересоваться» пополнением своего проездного. Советует пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми Алена Власова.

Метки: Деньги, в Перми, Общество

Опубликовано: 14.10.2019 в 10:54 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья

Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-лист

В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств

Горэлектротранс проводит конкурс детского рисунка к юбилею пермского трамвая

В Перми в рамках подготовки к 300-летию города открыта еще одна часть эспланады

Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми

НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях

Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса

В Култаево открылось новое отделение МФЦ

В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья

Обратите внимание

в Перми

Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря
Администрация Перми планирует увеличить цену проезда на 20-30 процентов
14.10.2019 в 10:54

Метки: Деньги, в Перми, Общество

«Забавные» инопланетяне рядом с нами
Пришельцы высадились в Перми, и создали зону развлечений
10.10.2019 в 22:33

Метки: Образование, Общество, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019
Главные информационные итоги дня
10.10.2019 в 21:02

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-лист
Уникальная акустика теперь доступна для работы профессионалам и любителям
09.10.2019 в 11:32

Метки: Радио, Реклама, в Пермском крае, В России, в Перми, Культура

Безопасна ли дорога в школу в Перми
Новые правила обеспечения безопасности детей заработали в Перми
09.10.2019 в 09:55

Метки: Образование, Общество, в Перми, Происшествия

В России

Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале
А также благодаря модернизации сетей, на Урале зафиксировал рекорд по объёму потребления трафика
10.10.2019 в 10:23

Метки: Интернет, В России, Наука и техника, Сделано в Перми

Лучшие из Транснефти
В честь юбилея лучшие работники предприятия награждены ведомственными наградами. Среди них Александр Донич, сотрудник подразделения АО "Транснефть-Прикамье" в Осенцах
10.10.2019 в 09:51

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России

Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-лист
Уникальная акустика теперь доступна для работы профессионалам и любителям
09.10.2019 в 11:32

Метки: Радио, Реклама, в Пермском крае, В России, в Перми, Культура

В Пермском крае ЕНВД отменят с 2020 г. Как идет подготовка к реформе
В материале обзор позиции ведомств и предпринимателей
04.10.2019 в 18:57

Метки: Деньги, Власть, в Пермском крае, В России, Экономика, Общество

Фестиваль плова в центре Перми
В кафе с символичным названием Узбечка, сегодня вечером проходит фестиваль плова.
02.10.2019 в 21:28

Метки: Культура, Общество, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабряСтоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря

Автопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из ПермиАвтопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из Перми

Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долгиОстаться без газа в Пермском крае можно не только за долги

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019

Вести Кудымкар 11.10.2019Вести Кудымкар 11.10.2019

«Забавные» инопланетяне рядом с нами«Забавные» инопланетяне рядом с нами

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019

Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей ПрикамьяПризыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья

Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на УралеГрандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале

Научиться высокой кухне просто и незатратноНаучиться высокой кухне просто и незатратно

8 способов повысить CTR8 способов повысить CTR

Лучшие из ТранснефтиЛучшие из Транснефти

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.10.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.10.2019

Одна на миллионОдна на миллион

Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-листПрофессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс-лист

Безопасна ли дорога в школу в ПермиБезопасна ли дорога в школу в Перми

Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру?Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру?

Чем закончится спор владельцев гаражей в Разгуляе с мэриейЧем закончится спор владельцев гаражей в Разгуляе с мэрией

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019

В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарствВ Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств

Приставы спасли жизнь должникуПриставы спасли жизнь должнику

Проезд в Сёйву открытПроезд в Сёйву открыт

В Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэраВ Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэра

Вандалы разгромили набережную в ДобрянкеВандалы разгромили набережную в Добрянке

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную