Свинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млн

АО «Свинокомплекс «Пермский» признано победителем конкурсного отбора Минсельхоза края на право получения субсидии из бюджета в 100 млн руб. Как сообщает издание «КоммерсантЪ», накануне губернатор Максим Решетников заявил о переходе имущественного комплекса предприятия в поселке Майском под управление краевого правительства. «За последние две недели мы переключили все хозяйственное управление на себя. Будем восстанавливать производство без участия инвестора, который не выполнил своих обязательств», –сообщил глава региона. Принадлежащее краевому правительству, АО «Пермский свинокомплекс» 1 декабря расторгло договор аренды с ООО «Свинокомплекс «Пермский», которым владеет юридическая фирма «Юрфикон» через омскую госкомпанию «Синергия». Основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде.