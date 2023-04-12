В Пермском крае отмечают День космонавтики

Пермь присоединяется к празднованию Дня космонавтики. 12 апреля первым человеком в космосе стал советский космонавт Юрий Гагарин. Над космической программой СССР работала вся страна. Вклад Прикамья переоценить сложно.Своим знаменитым «Поехали», Юрий Алексеевич, может быть и сам того не зная, дал старт очень многому. Сразу после успешного полета в Пермь приезжает Королев, знаменитый конструктор первых космических кораблей.Здесь уже шла работа по его профилю. В 50-е было создано конструкторское бюро, построены и пущены в строй цеха, которые позже станут называться Искра и Протон. Так что визит высокого гостя никак случайным назвать было нельзя. Вот, что вспоминает Борис Коноплев, в те годы второй секретарь пермского обкома КПСС.

Борис Коноплев, в 1960-62 гг. второй секретарь пермского обкома КПСС (из книги Б.В. Коноплева «Убеждений своих не меняю». Пермь, 2003): «Сергей Павлович приехал в Пермь, чтобы на месте убедиться, способны ли КБ и другие коллективы в сроки справиться с заданием правительства. В узком кругу он сказал нам, что намечена очень напряженная программа по освоению космоса, что уже в ближайшее время, в этом году, будет осуществлен суточный полет корабля, и космонавтом номер два будет Герман Титов».

Но на то время такая роль Перми в космической программе страны была под секретом. И поэтому имя столицы Прикамья нигде в публичных выступлениях не звучало.

Тем, не менее люди, как и вся страна, пристально следили за успехами покорителей космоса и безраздельно обожали Юрия Гагарина. Он, кстати, в Перми так и не побывал, но однажды прислал привет, нежно хранимый в архиве пермского краевого радио. Юрий Гагарин: "Пользуясь возможностью, передаю горячий привет всем радиослушателям Пермского радио, хочу сердечно поблагодарить за те многочисленные приветствия, телеграммы, письма, которые были присланы в мой адрес после выполнения космического полета. С момента первого полета прошло пять лет. Это пятилетие было очень бурным, космические дела развивались очень быстро. Все мы хорошо знаем полеты наших советских космонавтов Германа Титова, Валентины Терешковой. Космонавтов, которые осуществили первый выход в космическое пространство, - Павел Беляев и Алексей Леонов. Пермякам повезло - они приземлились на территории Пермской области".То, о чем говорит Юрий Алексеевич, - события марта 1965 года, которые впервые в публичном пространстве приобщили Пермь и всё Прикамье к космической славе державы.В результате отказа автоматики спускаемый аппарат корабля "Восход 2" с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту приземлился в лесу неподалеку от Усолья. За день до этого они, как и Гагарин, совершили невозможное - Леонов вышел в открытый космос. Алексей Леонов, космонавт: "В жизни у каждого человека, наверное, не часто бывают такие события, которые так ярко запоминаются на всю жизнь. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали - мы всегда будем помнить о вас, и мы никогда ни в чём вас не подведём. Вот за ваши тёплые сердца, за ваши открытые души, за вашу необыкновенную простоту и человеческую скромность - большое вам спасибо и низкий поклон. Солнца над вашим городом, счастья вашим детям и, конечно, всем отличного уральского здоровья!»

Фрагмент фильма «Город мой Пермь»: “Некоторые считают, что Пермь находится в Сибири, некоторые считают, что находится в Заполярье где-то. Некоторые не знают, как пишется "Пермь", спрашивают, где ставить мягкий знак, после «Р» или после «М». А после того, как космонавты приземлились в городе Перми - весь мир в один день узнал об этом».Беляев и Леонов стали первыми почетными гражданами Перми. Ради них реабилитировали еще царскую традицию. Их фамилиями названы две улицы, в честь них Казанский тракт превратился в шоссе Космонавтов, а еще в Перми есть бульвар Гагарина, улицы Королёва, Циолковского и Космическая в Голованово. Не забыли некогда данного слова и заводчане - свой вклад они внесли во всех главные проекты - от полета Гагарина до запуска "Бурана". И по сей день на пермских двигателях летают в космос российские грузовики. И долго еще будут летать.