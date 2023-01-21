В Пермском зоопарке проходят тренировки для белых медведей

Тренировки для белых медведей проходят в Пермском зоопарке. Цели строго определенные.Тренер мишек, в зоопарке он называется кипер – Анастасия Бутева. Со своими подопечными она разговаривает ласково и шепотом. Это больше для того, чтобы не разбудить бурых соседей по вольеру.Анастасия Бутева, сотрудник по уходу за животными Пермского зоопарка: "Одна из основ тренинга, для чего он ведется, не ради развлечения, ради комфортного осмотра, без зажима животного, чтобы оно шло добровольно на это. Знает много команд: подавать лапу, показывать зубы, предоставлять для осмотра живот, бока".Свойственно им и человеческое. Проявляя характер, время от времени белые мишки могут и отлынивать от тренировок. Но заставить самих хозяев Арктики никто не в силах. Разве что мотивировать.Тренинги основаны на положительном подкреплении. Выполнил задание – получи шоколадку. Но полярные мишки предпочитают другие лакомства. Например, говяжье сердце или рыбу, да побольше.Угощение – бонус к рациону мишек. Ежедневно пара съедает от 10 до 12 килограммов мяса.Анна Аликина, зоолог Пермского зоопарка: "В природе животные много времени тратят на поиск пищи. В зоопарке такой необходимости у них нет. Возникает скука, возникают различные движения стереотипные, животное начинает ходить туда-сюда по клетке. И чтобы животным разнообразить жизнь, заставить их подумать, что-то сделать, проводятся тренинги".В этом году будет ровно 10 лет, как полярные мишки живут в Пермском зоопарке. В 2013-м восьмимесячного Серику спасли волонтеры на острове Белый на Ямале. Браконьеры убили мать медведицу, а детеныш получил сквозное ранение в лапу. Его подлечили и отправили в Пермь.Елена Бессонова, ветеринарный врач Пермского зоопарка: "Он немножко отстал в росте, потому что он голодал без мамы. Ребята-волонтеры его откормили".В том же году Серику привезли подружку – медвежонка Милку из Казани. Сегодня пара в самом расцвете сил. Сотрудники зоопарка не теряют надежду дождаться от них и потомства. А пока игры и тренировки, за которыми могут понаблюдать посетители зоопарка ежедневно в 12.30.